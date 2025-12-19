Житель Уфы получил 22 года колонии за подготовку теракта на железной дороге

Верховный суд Башкирии приговорил 31-летнего уфимца к 22 годам колонии. Он признан виновным в подготовке диверсии на территории России по заданию украинской разведки.
С октября по декабрь 2023 года мужчина вступил в группу, созданную сотрудником разведки Минобороны Украины. Он проводил разведку местности у железнодорожного моста в Уфе, получал компоненты для взрывного устройства и хранил их у себя дома.
Исполнить замысел — подрыв железнодорожного полотна — он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ. При обыске в его доме также обнаружили наркотики для личного потребления.
Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы, первые четыре из которых он проведёт в тюрьме. Также ему назначили штраф в размере более 700 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года после освобождения.