В Ташкенте из-за гололёда минувшей ночью произошло несколько крупных ДТП

Причинами подобных происшествий, помимо гололёда, остаются невнимательность и беспечность водителей, которые даже в сложных погодных условиях продолжают ездить так, будто они настоящие Шумахеры. Ситуацию усугубляет и то, что в Узбекистане до сих пор не стала массовой практика перехода на зимние шины — у многих машин состояние резины не соответствует сезону.