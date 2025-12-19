В Ташкенте из-за гололёда минувшей ночью произошло несколько крупных ДТП

Одно из самых заметных происшествий произошло в Шайхантахурском районе примерно в 19:30 на улице Абдуллы Кадыри. В социальных сетях очевидцы сообщали, что в результате гололёда столкнулись более десяти автомобилей. Однако, по официальной информации Управления безопасности дорожного движения, в аварии участвовали четыре автомобиля — Spark, Cobalt, Labo и Tracker-2.
К счастью, по данным правоохранителей, в результате данного ДТП пострадавших нет. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Ещё одна авария произошла на железнодорожном переезде в Янгихаётском районе. Правоохранительные органы пока не комментируют этот инцидент. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что в результате столкновения серьёзно пострадал автомобиль «Дамас». На месте происшествия также работала скорая помощь.
Причинами подобных происшествий, помимо гололёда, остаются невнимательность и беспечность водителей, которые даже в сложных погодных условиях продолжают ездить так, будто они настоящие Шумахеры. Ситуацию усугубляет и то, что в Узбекистане до сих пор не стала массовой практика перехода на зимние шины — у многих машин состояние резины не соответствует сезону.
Эксперты и правоохранители настоятельно рекомендуют водителям быть особенно осторожными на дорогах в период похолодания, заранее заботиться о состоянии своих автомобилей и учитывать погодные условия при выборе скоростного режима.