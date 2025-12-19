Пять человек пострадали в ДТП с десятком машин под Иркутском

На 1770-м километре федеральной трассы «Сибирь», недалеко от деревни Худорожкина, столкнулись 10 автомобилей. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в региональном главке полиции.
Движение транспорта на дороге после ДТП было затруднено. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства происшествия. Проверку поставила на контроль прокуратура.
Отметим, за последние двое суток на дорогах Приангарья произошло несколько крупных аварий. В одной из них получили травмы 11 человек, ехавших в микроавтобусе. Девять пострадавших госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.