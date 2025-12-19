Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в ДТП с десятком машин под Иркутском

Массовая дорожная авария произошла накануне в Черемховском районе Иркутской области. Пять человек получили травмы.

Источник: МВД

На 1770-м километре федеральной трассы «Сибирь», недалеко от деревни Худорожкина, столкнулись 10 автомобилей. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в региональном главке полиции.

Движение транспорта на дороге после ДТП было затруднено. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства происшествия. Проверку поставила на контроль прокуратура.

Отметим, за последние двое суток на дорогах Приангарья произошло несколько крупных аварий. В одной из них получили травмы 11 человек, ехавших в микроавтобусе. Девять пострадавших госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.