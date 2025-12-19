Районы Ростова и области остались без света из-за атак ВСУ

«В нескольких населённых пунктах повреждены гражданские объекты», — рассказал он.
В Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной ЛЭП без электричества остались жилые дома в Болгарстрое и предприятия в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка — пожар потушили на площади 10 квадратных метров.
В Таганроге повреждены окна и крыши пяти частных домов. Также загорелись три автомобиля. Из-за порванных проводов отключили энергоснабжение в хуторе Недвиговка Мясниковского района и селе Займо-Обрыв Азовского района.
В эту же ночь в Орле атака ВСУ повредила теплосети. В городе возможны перебои с отоплением и горячей водой, предупредили власти региона. Коммунальщики уже работают на месте.
