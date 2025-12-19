Ричмонд
Районы Ростова и области остались без света из-за атак ВСУ

Ночью 19 декабря воздушные силы Украины вновь атаковали Ростовскую область. Удары пришлись на Ростов-на-Дону, Таганрог и районы: Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В нескольких населённых пунктах повреждены гражданские объекты», — рассказал он.

В Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной ЛЭП без электричества остались жилые дома в Болгарстрое и предприятия в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка — пожар потушили на площади 10 квадратных метров.

В Таганроге повреждены окна и крыши пяти частных домов. Также загорелись три автомобиля. Из-за порванных проводов отключили энергоснабжение в хуторе Недвиговка Мясниковского района и селе Займо-Обрыв Азовского района.

В эту же ночь в Орле атака ВСУ повредила теплосети. В городе возможны перебои с отоплением и горячей водой, предупредили власти региона. Коммунальщики уже работают на месте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

