Спасатели в Башкирии извлекли из озера более 350 погибших овец

В Башкирии завершается масштабная операция по извлечению из озера Узеть в Бирском районе большого поголовья овец. На данный момент спасателям удалось поднять на берег уже более 350 животных, однако работа еще не окончена. Об этом сообщили в четверг, 18 декабря, в пресс-службе регионального МЧС.