Спасатели в Башкирии извлекли из озера более 350 погибших овец

В Башкирии завершается масштабная операция по извлечению из озера Узеть в Бирском районе большого поголовья овец. На данный момент спасателям удалось поднять на берег уже более 350 животных, однако работа еще не окончена. Об этом сообщили в четверг, 18 декабря, в пресс-службе регионального МЧС.
Как сообщили в экстренных службах, для доступа к трудным участкам использовалось судно на воздушной подушке, способное передвигаться по мелководью и заболоченной местности. Из-за наступления темноты операцию пришлось приостановить, ее возобновят с рассветом.
В ликвидации последствий происшествия задействованы силы местного МЧС, водолазы из Уфы и специалисты Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении.
16 декабря башкирский фермер пытался перевести стадо баранов через замерзшее озеро Узеть. В итоге лед не выдержал веса и проломился, около 200 животных провалились в холодную воду и погибли.