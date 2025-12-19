Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели в Башкирии извлекли из озера более 350 погибших овец

В Башкирии завершается масштабная операция по извлечению из озера Узеть в Бирском районе большого поголовья овец. На данный момент спасателям удалось поднять на берег уже более 350 животных, однако работа еще не окончена. Об этом сообщили в четверг, 18 декабря, в пресс-службе регионального МЧС.

В Башкирии завершается масштабная операция по извлечению из озера Узеть в Бирском районе большого поголовья овец. На данный момент спасателям удалось поднять на берег уже более 350 животных, однако работа еще не окончена. Об этом сообщили в четверг, 18 декабря, в пресс-службе регионального МЧС.

Как сообщили в экстренных службах, для доступа к трудным участкам использовалось судно на воздушной подушке, способное передвигаться по мелководью и заболоченной местности. Из-за наступления темноты операцию пришлось приостановить, ее возобновят с рассветом.

В ликвидации последствий происшествия задействованы силы местного МЧС, водолазы из Уфы и специалисты Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении.

16 декабря башкирский фермер пытался перевести стадо баранов через замерзшее озеро Узеть. В итоге лед не выдержал веса и проломился, около 200 животных провалились в холодную воду и погибли.