Год нелегальной свободы: как экс-замглавы Шадринска Туганова ударилась в бега, получив срок за коррупцию

Уголовное дело в отношении Татьяны Тугановой было возбуждено в 2021 году и фокусировалось на событиях 2014 и 2018 годов, когда чиновница занимала пост замглавы администрации Шадринска. Следствие установило, что женщина подписала акты о приемке фактически невыполненных работ по реконструкции канализационных сооружений, что привело к срыву контракта, увеличению сметной стоимости оборудования и причинению ущерба администрации города свыше 3 млн рублей. Кроме того, Туганова получила взятку от подрядчика Арама Апресяна, который также стал фигурантом дела; общий ущерб оценивался изначально в 41 миллион рублей, позже скорректирован до 33 миллионов. Подозрения в коррупции возникли после проверок, выявивших несоответствия в документах и отсутствие оборудования на объекте, что сорвало ввод сооружений в эксплуатацию.