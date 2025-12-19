Год нелегальной свободы: как экс-замглавы Шадринска Туганова ударилась в бега, получив срок за коррупцию

Экс-замглавы Шадринска год бегает от исполнения приговора за коррупцию.
Ровно год назад, 19 декабря 2024 года, Курганский областной суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы администрации Шадринска Татьяне Тугановой, осудив ее на 7 лет 7 месяцев лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в крупном размере. Вердикт стал кульминацией многолетнего расследования, сопровождавшегося серией судов, апелляций и драматическим уклонением обвиняемой от наказания. Дело Тугановой, связанное с махинациями при реконструкции канализационных очистных сооружений в Шадринске, вызвало широкий резонанс в Курганской области, подчеркнув точечные проблемы коррупции на местном уровне. URA.RU вспомнило, как шли суды и почему экс-чиновница до сих пор на свободе.
Возбуждение дела и ход следствия.
Уголовное дело в отношении Татьяны Тугановой было возбуждено в 2021 году и фокусировалось на событиях 2014 и 2018 годов, когда чиновница занимала пост замглавы администрации Шадринска. Следствие установило, что женщина подписала акты о приемке фактически невыполненных работ по реконструкции канализационных сооружений, что привело к срыву контракта, увеличению сметной стоимости оборудования и причинению ущерба администрации города свыше 3 млн рублей. Кроме того, Туганова получила взятку от подрядчика Арама Апресяна, который также стал фигурантом дела; общий ущерб оценивался изначально в 41 миллион рублей, позже скорректирован до 33 миллионов. Подозрения в коррупции возникли после проверок, выявивших несоответствия в документах и отсутствие оборудования на объекте, что сорвало ввод сооружений в эксплуатацию.
Следствие длилось несколько лет, с акцентом на доказательства злоупотребления полномочиями (ч. 1 и 3 ст. 285 УК РФ) и получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Гособвинение первоначально требовало для Тугановой 15 лет колонии, подчеркивая системный характер нарушений. Апресян обвинялся в мошенничестве.
Суды первой инстанции и апелляции.
Первый приговор Шадринский районный суд вынес 21 августа 2023 года, признав Туганову и Апресяна виновными: чиновнице назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 4 млн рублей и запрет на госслужбу на 6 лет. Суд доказал факт взятки за утверждение актов с завышенной стоимостью и приемку несуществующих работ.
Новость облетела весь город Шадринск, но вскоре в местных соцсетях появилась новая информация — приговоренную к реальному сроку экс-чиновницу видели на свободе. Появилось даже фотосвидетельство, как женщина грузит вещи в свой автомобиль. Комментаторы начали спрашивать и возмущаться. Некие знатоки отвечали, что по вступлении приговора в законную силу, женщину поместят в колонию.
Однако в январе 2024 года Курганский областной суд решение о лишении свободы отменил. В апелляционном заседании взяточничество переквалифицировали на значительный размер без сговора, Тугановой заменили срок штрафом в 2 млн рублей и запретом на службу на 2 года. Исполнитель работ Апресян был оправдан по обвинению в мошенничестве и выпущен из СИЗО.
Апелляционный процесс продолжился после отмены решения в кассации по представлению прокуратуры. В декабре 2024 года областной суд изменил приговор во второй раз, вернув обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначив Тугановой 7 лет 7 месяцев колонии общего режима, штраф 4 млн рублей, лишение права на госдолжности на 5 лет, а также солидарное взыскание ущерба в 3 млн рублей с Апресяном (ему дали 5 лет колонии). Иск прокуратуры на 33 млн рублей был отклонен ранее. Всего дело прошло через пять судов.
Неявка на отбывание наказания и розыск.
После окончательного обвинительного приговора в декабре 2024 года произошли необычные вещи. Суд не стал заключать Туганову под стражу, хотя в отношении ее подельника такое решение было вынесено. Однако виновные в коррупционных действиях граждане избежали быстрого ареста. Апресян не присутствовал на вторых апелляционных слушаниях, а Туганова после оглашения приговора свободно покинула зал в сопровождении адвокатов.
Позднее стала известна причина невзятия ее под стражу, она заключалась в мере пресечения экс-замглавы Шадринска. Согласно принятым в Шадринском суде ограничениям, она должна была сама явиться в суд для понесения наказания. Однако Туганова предпочла избежать заключения под стражу и ударилась в бега. Шадринский районный суд объявил ее в федеральный розыск в связи с неявкой на вызов для этапирования в колонию; постановление направили в УФСИН для исполнения. Розыск ведут сотрудники отдела розыска курганского УФСИН, аналогично по подельнику Апресяну. Защита Тугановой пыталась обжаловать решение о розыске, но проиграла апелляцию.
Летом защита Тугановой пыталась отменить приговор в кассационной инстанции. Суд оставил решение без изменения, подтвердив тяжесть совершенного бывшей чиновницей преступления.
По состоянию на октябрь 2025 года Туганова стала фигурантом нового дела по ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия с арестованным имуществом — 269 тысяч рублей конфискации), возбужденного приставами. По версии источников, приближенных к контролирующим органам, Туганова могла избавиться от автомобиля, на который был наложен арест в обеспечительных целях. Адвокат экс-чиновницы подавал жалобу на решение о возбуждении нового уголовного дела, оно было признано законным.
Неявка усугубила положение экс-чиновницы: конфискация средств за преступления 2014−2018 годов не исполнена, что привело к дополнительным проверкам ФССП. Розыск продолжается, с целью задержания и помещения под стражу для этапирования. Данные Тугановой появились в базе розыска МВД.
Что происходит спустя год.
Годовщина приговора подчеркивает неисполнение решения по коррупционному делу: Туганова остается на свободе, несмотря на миллионные штрафы и ущерб городу. Новое дело по ст. 312 УК РФ свидетельствует о попытках исполнения предыдущего вердикта хотя бы в части взыскания, но бегство коррупционерки затянуло процесс. В Шадринске скандал усилил контроль за муниципальными контрактами, особенно в сфере ЖКХ. Администрация города надеется на взыскание ущерба, а местные жители интересуются, когда произойдет задержание экс-чиновницы.