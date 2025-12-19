«Дорога смерти»: искалеченный свердловчанин вытащил бойцов из-под огня ВСУ. Видео

Денис получил контузию и осколочное ранение в ногу, но сумел организовать вывод группы из-под бомбежки. Затем — госпиталь в Перми. Два месяца реабилитации. «Низкий поклон врачам и санитарам за их человечность, заботу и настоящую поддержку», — с теплотой говорит он о тех, кто вернул его в строй. После выздоровления и короткого отпуска он вернулся в часть, которая к тому времени дислоцировалась под Селидово. И здесь начался один из самых тяжелых и героических этапов его службы. 31 декабря его отправили на подвоз провизии и боеприпасов на передовую.