У жителя Приморья изъяли более 160 килограммов марихуаны

Подозреваемый, которому грозит 20 лет колонии, находится под стражей.
В Приморском крае у местного жителя изъяли 60 килограммов марихуаны. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Свыше 160 килограммов марихуаны, более 9 килограммов гашишного масла и другие предметы, имеющие доказательственное значение, изъяли мои коллеги из ГУНК МВД России», написала Волк в своем telegram-канале. Подозреваемый сейчас находится под стражей.
По словам Волк, возбуждены уголовные дела по признакам ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).
Ранее схожий случай пресекли в Пермском крае, где полицейские задержали двух местных жителей 1982 года рождения, у которых изъяли около пяти килограммов марихуаны и более 80 граммов грибов с психотропным веществом. В их квартире нашли оборудование для выращивания запрещенных растений, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, один из подозреваемых помещен в СИЗО, второй находится под подпиской о невыезде.