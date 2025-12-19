У жителя Приморья изъяли более 160 килограммов марихуаны

Ранее схожий случай пресекли в Пермском крае, где полицейские задержали двух местных жителей 1982 года рождения, у которых изъяли около пяти килограммов марихуаны и более 80 граммов грибов с психотропным веществом. В их квартире нашли оборудование для выращивания запрещенных растений, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, один из подозреваемых помещен в СИЗО, второй находится под подпиской о невыезде.