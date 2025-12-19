В Ростовской области отразили воздушную атаку

Пострадавших среди населения нет. При этом в нескольких населённых пунктах были повреждены гражданские объекты, а на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировали на площади около десяти квадратных метров.