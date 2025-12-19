В Ростовской области отразили воздушную атаку

В Ростовской области в ночное время была отражена воздушная атака. Об этом сообщил Губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны работали в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.
В результате произошедшего было зафиксировано нарушение энергоснабжения в Ростове-на-Дону и двух районах области. Из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи без электричества остались жилые дома в микрорайоне Болгарстрой и промышленные потребители в Западной промзоне города.
Пострадавших среди населения нет. При этом в нескольких населённых пунктах были повреждены гражданские объекты, а на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировали на площади около десяти квадратных метров.
