В Ростовской области отразили воздушную атаку

В Ростовской области были повреждены объекты гражданкой инфраструктуры из-за воздушной атаки ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области в ночное время была отражена воздушная атака. Об этом сообщил Губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны работали в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.

В результате произошедшего было зафиксировано нарушение энергоснабжения в Ростове-на-Дону и двух районах области. Из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи без электричества остались жилые дома в микрорайоне Болгарстрой и промышленные потребители в Западной промзоне города.

Пострадавших среди населения нет. При этом в нескольких населённых пунктах были повреждены гражданские объекты, а на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировали на площади около десяти квадратных метров.

Ранее средства противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы выявили и обезвредили 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области.

