На трассе Чита-Хабаровск в лобовом столкновении фур погибли два водителя

Поздним вечером 18 декабря 2025 года на федеральной трассе Р-297 «Чита — Хабаровск» в Чернышевском районе произошло страшное ДТП. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, там столкнулись два грузовика.
— По предварительным данным, водитель автомобиля «JAC» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с большегрузом «FAW», — уточняют в агентстве.
В аварии оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Погибшими оказались 34-летний житель Петровск-Забайкальского района и 39-летний житель Омской области. Двое пассажиров грузовика «JAC» в возрасте 18 и 22 лет были доставлены в Чернышевскую больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек пострадали на трассе «Сибирь» в Черемховском районе, где столкнулись 10 автомобилей.