На трассе Чита-Хабаровск в лобовом столкновении фур погибли два водителя

В аварии оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Погибшими оказались 34-летний житель Петровск-Забайкальского района и 39-летний житель Омской области. Двое пассажиров грузовика «JAC» в возрасте 18 и 22 лет были доставлены в Чернышевскую больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.