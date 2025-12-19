Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Чита-Хабаровск в лобовом столкновении фур погибли два водителя

Двое пассажиров грузовика 18 и 22 лет были доставлены в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поздним вечером 18 декабря 2025 года на федеральной трассе Р-297 «Чита — Хабаровск» в Чернышевском районе произошло страшное ДТП. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, там столкнулись два грузовика.

— По предварительным данным, водитель автомобиля «JAC» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с большегрузом «FAW», — уточняют в агентстве.

В аварии оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Погибшими оказались 34-летний житель Петровск-Забайкальского района и 39-летний житель Омской области. Двое пассажиров грузовика «JAC» в возрасте 18 и 22 лет были доставлены в Чернышевскую больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек пострадали на трассе «Сибирь» в Черемховском районе, где столкнулись 10 автомобилей.