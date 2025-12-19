Ричмонд
Макрон предложил Европе переговорить с Путиным

Европе было бы «полезно» восстановить диалог с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон, сообщили иностранные журналисты.

По словам Макрона, вернуться к диалогу с Путиным стоит в ближайшее время.

«В наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — цитирует Макрона AFP. Он подчеркнул, что европейцам стоит найти такой способ «в ближайшие недели».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что необходимость и формат разговора Владимира Путина с лидерами западных стран, в том числе США, еще предстоит определить. Он подчеркивал, что приоритетом Москвы остается кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не проведение саммитов ради самого факта встречи. При этом российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам, подчеркивая важность достижения долгосрочного результата.

