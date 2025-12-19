Макрон предложил Европе переговорить с Путиным

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что необходимость и формат разговора Владимира Путина с лидерами западных стран, в том числе США, еще предстоит определить. Он подчеркивал, что приоритетом Москвы остается кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не проведение саммитов ради самого факта встречи. При этом российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам, подчеркивая важность достижения долгосрочного результата.