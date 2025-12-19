Mercedes насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Сочи

ДТП произошло в селе Молдовка на улице Костромской. Согласно предварительной информации, 60-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону аэропорта, совершил наезд на местную жительницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.