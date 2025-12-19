Mercedes насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Сочи

Трагическая авария в Сочи унесла жизнь 74-летней пенсионерки. В Адлерском районе города пожилая женщина погибла после наезда автомобиля Mercedes, сообщает ГАИ курорта.
ДТП произошло в селе Молдовка на улице Костромской. Согласно предварительной информации, 60-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону аэропорта, совершил наезд на местную жительницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую с места происшествия доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась в медицинском учреждении.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, устанавливая все обстоятельства аварии.