Имущество экс-главы ставропольского района на 2,9 миллиарда рублей изъяли в доход РФ

В ведомстве пояснили, что в период с 2008 по 2013 год чиновник организовал схему по переводу 56 гектаров муниципальных земель сельхозназначения в категорию для застройки и передал их доверенным лицам. В дальнейшем земля была разделена на сотни участков и частично продана. На вырученные средства экс-чиновник приобрел недвижимость площадью 5,5 тысячи квадратных метров и наладил бизнес по ее аренде, скрыв конечное владение, оформив имущество на родственников и подставных лиц.