Имущество экс-главы ставропольского района на 2,9 миллиарда рублей изъяли в доход РФ

Имущество бывшего главы Предгорного района Ставропольского края на общую сумму 2,9 миллиарда рублей обращено в доход Российской Федерации по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в период с 2008 по 2013 год чиновник организовал схему по переводу 56 гектаров муниципальных земель сельхозназначения в категорию для застройки и передал их доверенным лицам. В дальнейшем земля была разделена на сотни участков и частично продана. На вырученные средства экс-чиновник приобрел недвижимость площадью 5,5 тысячи квадратных метров и наладил бизнес по ее аренде, скрыв конечное владение, оформив имущество на родственников и подставных лиц.

— В связи с этим прокуратура направила в Хамовнический районный суд города Москвы иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученных объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц, а также о взыскании компенсации стоимости земли, реализованной добросовестным приобретателям, на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Решение суда о конфискации имущества подлежит немедленному исполнению, передает РИА Новости.

17 декабря Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова.