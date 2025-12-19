В Самаре пресекли деятельность несанкционированного елочного базара

Кроме того, материалы проверки направлены в административную комиссию Кировского внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения вопроса о привлечении нарушителя к административной ответственности за нарушение ст. 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2011 № 115‑ГД.