Жители Ростова-на-Дону остались без света из-за атаки украинских беспилотников

Ночью 19 декабря в Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В результате атаки в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили.
По данным Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.
— Информация о полученном ущербе будет уточняться. С наступлением светлого времени суток начнут работу муниципальные комиссии, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Днем ранее глава Ростовской области рассказал, что в результате ударов беспилотников ВСУ по Ростову и Батайску погибли три человека и еще восемь пострадали, двое находятся в очень тяжелом состоянии.
В Ростове подвергся атаке порт. Там загорелось грузовое судно, в результате чего погибли двое членов экипажа, а трое были ранены. Пожарные ликвидировали возгорание, а его площадь составила 20 квадратных метров.