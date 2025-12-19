Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник из Башкирии попросил у президента рыболовные снасти и получил их

Пятиклассник из Башкирии получил подарок для рыбалки.

Источник: Комсомольская правда

Пятиклассник Эмир Билалов из Башкирии решил рассказать о своей мечте напрямую президенту России. Узнав о программе «Итоги года с Владимиром Путиным» из мессенджера, мальчик написал в редакцию с просьбой. Он объяснил, что пропустил акцию «Елка желаний», а потому попросил главу государства подарить ему бур для зимней рыбалки и спиннинг. Оказалось, что Эмир — большой любитель рыбалки и часто ловит рыбу в селе Серменево Белорецкого района и в деревне Ташбулатово Абзелиловского района, куда ездит с отцом.

Его письмо не осталось без внимания. На него откликнулись активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они поддержали мальчика и лично вручили ему долгожданные подарки — рыболовный бур и спиннинг. Теперь у юного рыбака есть все снасти, чтобы проверить их в деле на льду.

По словам активистов, Эмир учится в Республиканской гимназии-интернате имени Газиза Альмухаметова, где учатся одаренные музыканты. Сам он играет на валторне, любит читать и, по словам педагогов, отличается скромностью, серьезностью и хорошими знаниями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.