Школьник из Башкирии попросил у президента рыболовные снасти и получил их

Пятиклассник Эмир Билалов из Башкирии решил рассказать о своей мечте напрямую президенту России. Узнав о программе «Итоги года с Владимиром Путиным» из мессенджера, мальчик написал в редакцию с просьбой. Он объяснил, что пропустил акцию «Елка желаний», а потому попросил главу государства подарить ему бур для зимней рыбалки и спиннинг. Оказалось, что Эмир — большой любитель рыбалки и часто ловит рыбу в селе Серменево Белорецкого района и в деревне Ташбулатово Абзелиловского района, куда ездит с отцом.