Школьник из Башкирии попросил у президента рыболовные снасти и получил их

Пятиклассник Эмир Билалов из Башкирии решил рассказать о своей мечте напрямую президенту России. Узнав о программе «Итоги года с Владимиром Путиным» из мессенджера, мальчик написал в редакцию с просьбой. Он объяснил, что пропустил акцию «Елка желаний», а потому попросил главу государства подарить ему бур для зимней рыбалки и спиннинг. Оказалось, что Эмир — большой любитель рыбалки и часто ловит рыбу в селе Серменево Белорецкого района и в деревне Ташбулатово Абзелиловского района, куда ездит с отцом.
Его письмо не осталось без внимания. На него откликнулись активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они поддержали мальчика и лично вручили ему долгожданные подарки — рыболовный бур и спиннинг. Теперь у юного рыбака есть все снасти, чтобы проверить их в деле на льду.
По словам активистов, Эмир учится в Республиканской гимназии-интернате имени Газиза Альмухаметова, где учатся одаренные музыканты. Сам он играет на валторне, любит читать и, по словам педагогов, отличается скромностью, серьезностью и хорошими знаниями.
