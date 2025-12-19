Ричмонд
Стрельба в Севастополе — власти объяснили причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу военные проводят тренировочные стрельбы. В городе будет слышна стрельба до полудня, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 12:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Карантинной бухт, бухты Абрамова флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона — ред.) с применением различных видов оружия», — написал он в пятницу утром в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе все спокойно.

Накануне в Севастополе Черноморский флот до самого утра 19 декабря проводил профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, были слышны неоднократные взрывы.

Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.