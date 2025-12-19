Стрельба в Севастополе — власти объяснили причину

«Ориентировочно до 12:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Карантинной бухт, бухты Абрамова флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона — ред.) с применением различных видов оружия», — написал он в пятницу утром в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе все спокойно.
Накануне в Севастополе Черноморский флот до самого утра 19 декабря проводил профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, были слышны неоднократные взрывы.
Учения различных подразделений на ЧФ проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.