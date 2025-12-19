СМИ: Участников теракта в «Крокусе» готовили на базах за рубежом

Он, как утверждается, занимался сбором сообщников, разведкой в «Крокусе», покупкой автомобиля и получением оружия. В суде Фаридуни заявил, что убийство детей якобы не планировалось, однако материалы дела, по словам стороны обвинения, это опровергают. Также он подтвердил, что исполнителям обещали миллион рублей и что после нападения они направились в сторону Украины, передает ТАСС.