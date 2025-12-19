СМИ: Участников теракта в «Крокусе» готовили на базах за рубежом

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», по версии стороны обвинения, могли пройти спецподготовку за пределами России. Об этом сообщил участник процесса во Втором Западном окружном военном суде.
По его словам, боевики, предположительно, обучались на террористических базах в Турции и Афганистане. В качестве примера он привел Шамсидина Фаридуни, который, как отмечалось в суде, профессионально владеет автоматическим оружием. Также высказывалось предположение, что для атаки готовили две отдельные группы, которые затем объединили.
Участник процесса рассказал, что Фаридуни изначально планировал попасть с турецкой базы в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в террористическую организацию «Исламское государство»*. Однако из-за закрытого зимой горного перевала ему предложили принять участие в подготовке теракта в России.
Он, как утверждается, занимался сбором сообщников, разведкой в «Крокусе», покупкой автомобиля и получением оружия. В суде Фаридуни заявил, что убийство детей якобы не планировалось, однако материалы дела, по словам стороны обвинения, это опровергают. Также он подтвердил, что исполнителям обещали миллион рублей и что после нападения они направились в сторону Украины, передает ТАСС.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Террористы с автоматами ворвались в зал, где в то время должен был начаться концерт группы «Пикник». Боевики начали стрелять по зрителям и подожгли верхние ряды. Хронология событий — в материале «Вечерней Москвы».
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.