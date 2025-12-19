Объяснено, чего могло не хватить пропавшей в красноярской тайге семье Усольцевых

Эксперты туристической отрасли назвали снаряжение, которое могло бы повысить шансы на выживание семьи Усольцевых, исчезнувшей в конце сентября в горах Красноярского края. Поиски троих человек и собаки продолжаются почти три месяца, однако следов до сих пор не найдено.
По словам спасателя Данилы Кокшарова, в походе у каждого участника обязательно должны быть средства для разведения огня — спички, горелка или розжиг. В базовый набор также входят нож, аптечка и оборудование для разогрева пищи. Отмечается, что нож у главы семьи был, однако этого оказалось недостаточно, передает «АиФ».
Особое внимание специалисты уделяют средствам освещения и связи. Рекомендуется брать как минимум два фонаря, телефон с заранее загруженными офлайн-картами, портативный аккумулятор и герметично упакованные кабели. Для экстренных ситуаций важным элементом считается спутниковый трекер, позволяющий передать сигнал бедствия вне зоны покрытия сотовой связи.
Ключевым фактором эксперты называют навигацию. Помимо электронных устройств, в рюкзаке должны быть бумажная карта и компас. Также подчеркивается необходимость проверить работу геолокации на телефоне без подключения к Интернету.
Отдельно специалисты напоминают о формальных мерах безопасности. Перед выходом в горы маршрут необходимо регистрировать в МЧС и информировать спасателей о сроках и направлении движения. Это значительно сокращает время реагирования в случае ЧП.
Исчезновение семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья продолжает вызывать широкий общественный резонанс. В социальных сетях пользователи уже проводят тревожные параллели с трагедией группы Дятлова, отмечая полное отсутствие зацепок и затянувшиеся поиски.
