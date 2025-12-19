Объяснено, чего могло не хватить пропавшей в красноярской тайге семье Усольцевых

По словам спасателя Данилы Кокшарова, в походе у каждого участника обязательно должны быть средства для разведения огня — спички, горелка или розжиг. В базовый набор также входят нож, аптечка и оборудование для разогрева пищи. Отмечается, что нож у главы семьи был, однако этого оказалось недостаточно, передает «АиФ».