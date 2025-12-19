Шесть новосибирских школьников заболели туберкулезом

Шесть детей заболели туберкулезом в Новосибирске. По данным депутата горсовета Антона Бурмистрова, очаг заболевания выявили в городской школе.
Сейчас всех заболевших отправили лечиться. У одного из детей открытая форма болезни, он проходит лечение с конца прошлого года. По словам депутата, динамики роста нет.
Санитары продолжают проверять родителей школьников, родственников и работников школы. Круг обследуемых постепенно расширяется: чтобы исключить утечку заразившихся, проверку проходят даже уволенные год назад работники.
— Елки отменены, в том числе сейчас идет сезон простуды. Предложено весной еще раз встретиться и держать в курсе родителей относительно ситуации, — написал Бурмистров в своем Telegram-канале.
В октябре этого года в двух школах Дальнегорска Приморского края также зафиксировали случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. В образовательных учреждениях провели полную санитарную обработку помещений.
