Шесть новосибирских школьников заболели туберкулезом

Шесть детей заболели туберкулезом в Новосибирске. По данным депутата горсовета Антона Бурмистрова, очаг заболевания выявили в городской школе.

Сейчас всех заболевших отправили лечиться. У одного из детей открытая форма болезни, он проходит лечение с конца прошлого года. По словам депутата, динамики роста нет.

Санитары продолжают проверять родителей школьников, родственников и работников школы. Круг обследуемых постепенно расширяется: чтобы исключить утечку заразившихся, проверку проходят даже уволенные год назад работники.

— Елки отменены, в том числе сейчас идет сезон простуды. Предложено весной еще раз встретиться и держать в курсе родителей относительно ситуации, — написал Бурмистров в своем Telegram-канале.

В октябре этого года в двух школах Дальнегорска Приморского края также зафиксировали случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. В образовательных учреждениях провели полную санитарную обработку помещений.

В сентябре Telegram-канал Mash сообщил, что герой интернет-мема в третий раз оказался в тюрьме и заболел туберкулезом. 37-летний Александр Гусейнов несколько раз отбывал наказание, в том числе в 2017 и 2023 годах, за разбой и кражи из магазинов. В заключении он пожаловался на кашель и боль в груди, у него диагностировали туберкулез и перевели в специализированное учреждение в Пермском крае. Позже в ГУ ФСИН по Пермскому краю опровергли эту информацию.