Макрон рассказал, для чего ЕС предоставят Киеву огромный беспроцентный кредит

«Это решение оказалось наиболее реалистичным и практичным, чтобы гарантировать, что Украина с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий», — цитирует РИА Новости Макрона. Комментируя решения Еврокомиссии, президент Франции заявил, что европейские лидеры увязали закупку оружия Украиной за счет кредита с его приобретением у производителей из ЕС.