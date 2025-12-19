Ричмонд
Макрон рассказал, для чего ЕС предоставят Киеву огромный беспроцентный кредит

Кредит Евросоюза, который составит 90 миллиардов евро, нужен Украине для продолжения конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 16-часвого саммита, где было принято решение о финансировании Украины.

По словам Макрона, Европа позаботилась о том, чтобы ввести «жесткое европейское предпочтение» для оборонной промышленности.

«Это решение оказалось наиболее реалистичным и практичным, чтобы гарантировать, что Украина с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий», — цитирует РИА Новости Макрона. Комментируя решения Еврокомиссии, президент Франции заявил, что европейские лидеры увязали закупку оружия Украиной за счет кредита с его приобретением у производителей из ЕС.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС в 2026—2027 годах беспроцентно предоставит Украине 90 миллиардов евро. При этом обсуждается использование доходов от замороженных российских активов. В Москве заявляют о применении ответных мер, а также расценивают такие действия как воровство.

