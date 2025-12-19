Макрон рассказал, для чего ЕС предоставят Киеву огромный беспроцентный кредит

По словам Макрона, Европа позаботилась о том, чтобы ввести «жесткое европейское предпочтение» для оборонной промышленности.
Кредит Евросоюза, который составит 90 миллиардов евро, нужен Украине для продолжения конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 16-часвого саммита, где было принято решение о финансировании Украины.
«Это решение оказалось наиболее реалистичным и практичным, чтобы гарантировать, что Украина с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий», — цитирует РИА Новости Макрона. Комментируя решения Еврокомиссии, президент Франции заявил, что европейские лидеры увязали закупку оружия Украиной за счет кредита с его приобретением у производителей из ЕС.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС в 2026—2027 годах беспроцентно предоставит Украине 90 миллиардов евро. При этом обсуждается использование доходов от замороженных российских активов. В Москве заявляют о применении ответных мер, а также расценивают такие действия как воровство.