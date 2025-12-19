Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корпоратив в «Челябинск-Сити» в центре города закончился эвакуацией 150 человек

В Челябинске корпоратив в здании бизнес-центра «Челябинск-Сити» закончился эвакуацией 150 человек из-за сработавшей системы пожарной сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло на четвертом этаже бизнес-центра.

В Челябинске корпоратив в здании бизнес-центра «Челябинск-Сити» закончился эвакуацией 150 человек из-за сработавшей системы пожарной сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На четвертом этаже проходил корпоратив: в результате попадания театрального дыма на датчик, произошла сработка системы пожарной сигнализации. Самостоятельно из здания эвакуировались 150 человек (взрослые)», — сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАX.

В результате ЧП пострадавших нет. Сегодня объект функционирует в штатном режиме.

В Магнитогорске ранее произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели оперативно справились с возгоранием и успели эвакуировать из подъезда восемь человек, среди которых оказались дети, сообщила пресс-служба ведомства.