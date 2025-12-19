Корпоратив в «Челябинск-Сити» в центре города закончился эвакуацией 150 человек

ЧП произошло на четвертом этаже бизнес-центра.
В Челябинске корпоратив в здании бизнес-центра «Челябинск-Сити» закончился эвакуацией 150 человек из-за сработавшей системы пожарной сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«На четвертом этаже проходил корпоратив: в результате попадания театрального дыма на датчик, произошла сработка системы пожарной сигнализации. Самостоятельно из здания эвакуировались 150 человек (взрослые)», — сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАX.
В результате ЧП пострадавших нет. Сегодня объект функционирует в штатном режиме.
В Магнитогорске ранее произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели оперативно справились с возгоранием и успели эвакуировать из подъезда восемь человек, среди которых оказались дети, сообщила пресс-служба ведомства.