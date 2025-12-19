Премьер Бельгии пошутил про дачу в Санкт-Петербурге

Уходя с конференции, Барт де Вевер пошутил, что поехал на дачу в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер завершил пресс-конференцию по итогам саммита ЕС словами о том, что ему пора на дачу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты.
«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром», — цитирует бельгийского премьера РИА Новости.
Бельгия стала одной из трех стран Евросоюза, которая выступила против выдаче Украине кредита в размере 90 миллиардов рублей. Такой же позиции придержались Чехия и Словакия. Переговоры о том, чтобы выдать Киеву беспроцентный кредит, длились 16 часов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предоставление Украине этого кредита — потерянные деньги.