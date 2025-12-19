В деле о теракте в «Крокусе» появились новые подробности: террористов готовили на базах за рубежом

Согласно информации, озвученной в суде, изначально Фаридуни* должен был через горный переход попасть с базы в Турции в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в ряды ИГ**. Однако зимний период сделал горную тропу непроходимой. Тогда, как рассказал участник процесса, боевику предложили доказать «на что он способен», отправив его готовиться к нападению на «Крокус».