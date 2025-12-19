В деле о теракте в «Крокусе» появились новые подробности: террористов готовили на базах за рубежом

Исполнители чудовищного теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могли пройти серьёзную подготовку за пределами России. Как сообщил ТАСС участник судебного процесса, есть предположение, что все нападавшие обучались на террористических базах, расположенных на территориях Турции и Афганистана.
Собеседник агентства отметил, что обвиняемый Шамсидин Фаридуни* профессионально владеет стрельбой из автомата. У следствия также есть основания полагать, что для совершения теракта боевиков готовили в составе двух отдельных бригад, которые позднее объединили в одну группу.
Согласно информации, озвученной в суде, изначально Фаридуни* должен был через горный переход попасть с базы в Турции в афганскую провинцию Хорасан, чтобы вступить в ряды ИГ**. Однако зимний период сделал горную тропу непроходимой. Тогда, как рассказал участник процесса, боевику предложили доказать «на что он способен», отправив его готовиться к нападению на «Крокус».
Фаридуни*, по данным следствия, занимался вербовкой и сбором остальных участников группы на территории России, лично проводил разведку в концертном зале, приобрёл автомобиль для передвижения и занимался получением оружия.
На первом же допросе в ходе предварительного следствия, как сообщил источник, Фаридуни расплакался. В суде же он заявлял, что якобы никто из нападавших не собирался убивать детей. Однако собранные по делу доказательства опровергают эти слова.
Кроме того, Фаридуни подтвердил в суде, что организаторы теракта обещали исполнителям вознаграждение в размере одного миллиона рублей. После совершения нападения боевики направились в сторону Украины, где, согласно договорённости, должны были получить эти деньги.
Нападение, потрясшее страну, произошло 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники ворвались в здание, открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал. Следственный комитет сообщил, что жертвами стали 149 человек, один пропал без вести, а 609 получили ранения. Ущерб от атаки оценили в 6 миллиардов рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин пообещал, что государство обязательно доберется не только до исполнителей, но и до заказчиков жуткого теракта в «Крокусе».
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.
** — организация признана террористической и запрещена на территории России.