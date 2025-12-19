«Есть странности»: родные подозревают неладное в пропаже казахстанца на охоте

Последнее видео Сабиров отправил родственникам 14 декабря. На записи группа мужчин отправляется на охоту, но обратно вернулись не все.
По словам участников поездки, 61-летний мужчина взял ружьё и ушёл охотиться один, после чего не вернулся. Родственники пропавшего не согласны с этой версией.
Шуга Аймишева, супруга пропавшего, задаётся вопросом, как можно было оставить человека одного. Она считает, что они вместе поехали на охоту, и его должны были дождаться.
О пропаже семье сообщили только на следующий день. Шуга Аймишева интересуется, почему сразу не сообщили и почему сутки молчали.
Сомнения у родных вызывает ход поисковых работ. Сестра пропавшего, Сымбат Сабирова, считает, что, несмотря на использование дронов, результатов пока нет, что кажется семье подозрительным.
По информации ДЧС Атырауской области, поиски ведутся в районе Ботаханского месторождения. К операции привлечены сотрудники полиции, подразделения ДЧС, техника, беспилотные летательные аппараты и около 50 волонтёров.
На данный момент из личных вещей найден только мобильный телефон, обнаруженный в автомобиле. В полиции сообщили, что опрашиваются все участники охоты.
Заместитель начальника ДП Атырауской области Абай Жумабаев сообщил, что к поисковым мероприятиям привлечены сотрудники полиции, спасатели, техника и беспилотники. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сабиров недавно вышел на пенсию и ранее работал оператором в крупной компании. У него двое детей. Родные надеются, что поиски дадут результат, и просят не прекращать работы.