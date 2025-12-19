Ричмонд
Владельцу собаки, напавшей на ребенка в Нагорном, грозит до трех лет колонии

Дело передано в суд.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Казани направила в суд уголовное дело в отношении владельца собаки, которая напала на восьмилетнюю девочку в поселке Нагорный. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), предусматривающей наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Инцидент случился, когда владелец животного находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выпустил собаку на прогулку без присмотра, что привело к трагическим последствиям. В результате нападения ребенок получил серьезные травмы лица. Девочке потребовалась хирургическая операция.

Ранее мы сообщали, что в Казани скончалась 9-летняя девочка, на которую по дороге из школы напала стая собак.