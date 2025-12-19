Владельцу собаки, напавшей на ребенка в Нагорном, грозит до трех лет колонии

Прокуратура Советского района Казани направила в суд уголовное дело в отношении владельца собаки, которая напала на восьмилетнюю девочку в поселке Нагорный. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), предусматривающей наказание вплоть до трех лет лишения свободы.