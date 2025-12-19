В Иркутске осудили водителя и медиков за подмену анализов после смертельного ДТП

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по делу о воспрепятствовании расследованию смертельного ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, осуждены три человека: водитель и двое работников больницы.
— В феврале 2024 года водитель «Toyota Crown», находясь в состоянии наркотического опьянения, спровоцировал столкновение с фурой на трассе «Байкал» в Шелеховском районе. В аварии погибли 14-летняя девочка и 24-летняя женщина, — напомнили в пресс-службе ведомств.
Чтобы скрыть свое состояние, водитель в больнице передал 30 тысяч рублей санитару приемного отделения. Тот за эти деньги подменил образцы крови и мочи водителя на «чистые», предоставленные другим медработником. Полученную сумму они поделили между собой.
В марте 2025 года водитель уже был осужден за саму аварию. Теперь суд, по совокупности приговоров, приговорил его к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Санитар получил 1,5 года условно, а второй медик — штраф в 180 тысяч рублей.
