В Иркутске осудили водителя и медиков за подмену анализов после смертельного ДТП

В марте 2025 года водитель уже был осужден за саму аварию. Теперь суд, по совокупности приговоров, приговорил его к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Санитар получил 1,5 года условно, а второй медик — штраф в 180 тысяч рублей.