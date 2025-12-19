Ричмонд
В ХМАО скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие

В Нижневартовске (ХМАО) иномарка врезалась в машину скорой помощи. В аварии, спровоцированной автоледи с месячным стажем вождения, есть пострадавшие, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

В Нижневартовске (ХМАО) иномарка врезалась в машину скорой помощи. В аварии, спровоцированной автоледи с месячным стажем вождения, есть пострадавшие, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«20-летняя автоледи за рулем Kia с месячным стажем вождения спровоцировала столкновение с машиной скорой помощи. В результате ДТП она и ее 18-летняя пассажирка получили травмы и доставлены в медучреждение», — следует из сообщения в Госавтоинспекции Югры.

Ведомство уточнило, что карета скорой двигалась по своей полосе, когда легковой автомобиль начал поворот и не уступил дорогу скорой. Инспекторы отмечают, что начинающие водители чаще всего допускают ошибки именно при выполнении поворотов и перестроений, когда требуется оценка скорости и расстояния до встречного транспорта. Кроме того, при приближении автомобилей экстренных служб водители обязаны обеспечить им беспрепятственный проезд.