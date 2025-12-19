В ХМАО скорая помощь попала в ДТП, есть пострадавшие

Ведомство уточнило, что карета скорой двигалась по своей полосе, когда легковой автомобиль начал поворот и не уступил дорогу скорой. Инспекторы отмечают, что начинающие водители чаще всего допускают ошибки именно при выполнении поворотов и перестроений, когда требуется оценка скорости и расстояния до встречного транспорта. Кроме того, при приближении автомобилей экстренных служб водители обязаны обеспечить им беспрепятственный проезд.