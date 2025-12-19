Основатель риэлторского агентства в РФ вывел ₽160 млн и улетел в Дубай

По словам сотрудников, практически весь штат агентства — от брокеров до маркетологов — с начала года перестал получать выплаты. При этом компания продолжала работать в прежнем режиме, а сделки с элитной недвижимостью закрывались на прежних объемах. На фоне этого в социальных сетях Кузин начал активно демонстрировать роскошный образ жизни: поездки на Мальдивы и в Европу, покупки дорогих аксессуаров и передвижение по Москве на автомобиле Maybach, передает телеграм-канал Baza.