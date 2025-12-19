Основатель риэлторского агентства в РФ вывел ₽160 млн и улетел в Дубай

Основатель московского агентства премиум-недвижимости и известный видеоблогер Александр Кузин оказался в центре громкого конфликта с собственными сотрудниками. Работники компании обвиняют его в невыплате заработанных комиссий на сумму около 160 млн рублей, после чего бизнесмен покинул Россию и улетел в Дубай.
По словам сотрудников, практически весь штат агентства — от брокеров до маркетологов — с начала года перестал получать выплаты. При этом компания продолжала работать в прежнем режиме, а сделки с элитной недвижимостью закрывались на прежних объемах. На фоне этого в социальных сетях Кузин начал активно демонстрировать роскошный образ жизни: поездки на Мальдивы и в Европу, покупки дорогих аксессуаров и передвижение по Москве на автомобиле Maybach, передает телеграм-канал Baza.
Работники утверждают, что фактически являлись штатными сотрудниками: ежедневно посещали офис, соблюдали строгий график и подчинялись внутренней иерархии. Однако формально большинство из них были оформлены как индивидуальные предприниматели. По их мнению, такая схема могла использоваться для ухода от налогов и упрощения финансовых манипуляций.
Несколько месяцев назад, как утверждают брокеры, Кузин заявил о внезапной убыточности бизнеса и временных проблемах с выплатами. При этом сотрудникам с наибольшими долгами он предложил «закрыть еще одну крупную сделку» и вновь завести комиссию в агентство. По словам работников, после поступления денег от застройщиков средства оперативно выводились со счетов компании, а задолженность перед брокерами так и не погашалась.
Сотрудники считают, что выручка агентства направлялась не на расчеты с персоналом, а на личные нужды владельца бизнеса. В настоящее время более 50 человек объединились и подали коллективные жалобы в правоохранительные и контролирующие органы.
На фоне начавшихся разбирательств Кузин покинул страну и, по словам его бывших подчиненных, заявил, что ему «ничего не грозит». Общий объем предполагаемой задолженности, по оценке сотрудников, приблизился к 160 млн рублей.
Александр Кузин известен не только в сфере элитной недвижимости, но и как медийная фигура. Он ведет активный блог на YouTube и в социальных сетях, где публиковал интервью с Артемием Лебедевым, Ниной Останиной, Анатолием Вассерманом и другими публичными персонами.
