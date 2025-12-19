На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП

Авария произогла с участие большегруза.
Рано утром на трассе Тюмень-Омск произошло смеретльное ДТП. Об этом сообщили в омской Госавтоинспекции. По данным ведомства, на 531-м километре автомобильной дороги легковой автомобиль столкнулся с грузовиком с полуприцепом, в результате чего погиб один человек.
Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительной информации авария произошла после выезда легкового автомобиля на встречную полосу. 'Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай», двигаясь по автомобильной дороге Тюмень-Омск, в районе 531 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом «Шакман» под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки", — сообщили в омской Госавтоинспекции.
По информации инспекторов, за рулем легковой иномарки находился мужчина 1984 года рождения. От полученных травм он скончался до приезда бригады медиков. На месте работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции, они фиксируют обстановку, опрашивают очевидцев и устанавливают, с какой скоростью двигались транспортные средства перед столкновением.