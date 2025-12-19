На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП

Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительной информации авария произошла после выезда легкового автомобиля на встречную полосу. 'Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай», двигаясь по автомобильной дороге Тюмень-Омск, в районе 531 километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом «Шакман» под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки", — сообщили в омской Госавтоинспекции.