Дмитриев назвал возможный отказ ЕС от российских активов триумфом права над беззаконием

Ранее в ЕС продвигали идею так называемого «репарационного кредита» для Украины за счет конфискованных российских активов, что российские власти называют воровством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивали, что такие шаги разрушают доверие к принципу неприкосновенности собственности. С начала украинского конфликта ЕС и страны «Большой семерки» заморозили около половины российских золотовалютных резервов — около 300 млрд евро. Что об этом думают в России — в материале URA.RU.