Дмитриев назвал возможный отказ ЕС от российских активов триумфом права над беззаконием

По словам Дмитриева, отказ от незаконной схемы — здравое решение.
Отказ от незаконной схемы использования Евросоюзом российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла. Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
«Если это правда, то отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе», — написал он в соцсети X. Так он прокомментировал решение Еврокомиссии выдать Киеву 90 миллиардов евро в рамках беспроцентного кредита. Он основывается на бюджете ЕС.
Ранее в ЕС продвигали идею так называемого «репарационного кредита» для Украины за счет конфискованных российских активов, что российские власти называют воровством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивали, что такие шаги разрушают доверие к принципу неприкосновенности собственности. С начала украинского конфликта ЕС и страны «Большой семерки» заморозили около половины российских золотовалютных резервов — около 300 млрд евро. Что об этом думают в России — в материале URA.RU.