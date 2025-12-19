Челябинскую область на сутки накрыл снегопад

Техника в Челябинске убирает дороги с утра.
На территории всей Челябинской области в ближайшие сутки без остановки будет идти снег, сообщили синоптики. Наряды дорожно-патрульной службы (ДПС) переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки, дороги чистят полтысячи единиц техники.
«Наряды ДПС переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД, по возможности следует отказаться от поездок», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Пешеходам также рекомендуется перед переходом дороги убедиться в безопасности, снять капюшоны, ограничивающие обзор.
Техника уже приступила к уборке дорог, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «В течение суток на региональных дорогах области работали 142 единиц техники, более 470 единиц дорожной техники занимались расчисткой дорог в муниципалитетах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Во время снегопада проводится патрульная расчистка дорог и обработка опасных участков противогололедными материалами.
По прогнозам синоптиков, снег прекратится только завтра ближе к 7:00. О метелях и сильном ветре накануне предупреждали в региональном МЧС. В ночь на воскресенье ударит мороз до −33 градусов.