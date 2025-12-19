Челябинскую область на сутки накрыл снегопад

«Наряды ДПС переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД, по возможности следует отказаться от поездок», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Пешеходам также рекомендуется перед переходом дороги убедиться в безопасности, снять капюшоны, ограничивающие обзор.