Над регионами России за ночь сбили 94 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 36 БПЛА — над территорией Ростовской области, 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, 15 БПЛА — над территорией Воронежской области, 7 БПЛА — над акваторией Каспийского моря, по 6 БПЛА — над территориями Самарской и Астраханской областей, 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря и по 1 БПЛА — над территориями Курской области и Краснодарского края», — сказали там.
