Раскрыто, где именно могли подготовить исполнителей теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в «Крокус сити холле», по версии следствия, могли пройти специальную подготовку на террористических базах за пределами России. Об этом стало известно в ходе судебного процесса, который рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.
По данным, озвученным в суде, предполагается, что все непосредственные участники нападения имели серьезную боевую подготовку, полученную на базах террористов на территории Турции и Афганистана. Один из обвиняемых, допрошенных в рамках разбирательства, продемонстрировал профессиональные навыки обращения с автоматическим оружием. Следствие также исходит из того, что для атаки на концертный зал готовились две отдельные группы боевиков, которые позднее были объединены.
При этом сами фигуранты дела отрицают факт прохождения такой подготовки. Вместе с тем материалы расследования указывают на иную картину. Один из обвиняемых, согласно представленным данным, первоначально должен был перебраться с турецкой базы через горные районы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в запрещенную в России террористическую организацию. Однако из-за закрытого в зимний период перевала маршрут был изменен, после чего его направили на подготовку теракта в Подмосковье.
Именно этот участник, как следует из материалов дела, занимался сбором остальных боевиков на территории России. Он проводил разведку в здании «Крокус сити холла», приобрел автомобиль для передвижения соучастников, а также обеспечивал получение оружия. На начальном этапе следственных действий обвиняемый проявлял сильное эмоциональное напряжение, однако позднее в суде пытался утверждать, что убийство детей не входило в планы нападавших.
Следствие располагает доказательствами, которые опровергают эти заявления. Кроме того, в ходе судебного заседания было подтверждено, что организаторы теракта обещали исполнителям вознаграждение в размере 1 млн рублей. После нападения боевики направились в сторону Украины, где, по версии следствия, им должны были выплатить обещанные деньги.
Читайте также: Стало известно самое загадочное место России по версии телезрителей.