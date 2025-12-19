Раскрыто, где именно могли подготовить исполнителей теракта в «Крокусе»

При этом сами фигуранты дела отрицают факт прохождения такой подготовки. Вместе с тем материалы расследования указывают на иную картину. Один из обвиняемых, согласно представленным данным, первоначально должен был перебраться с турецкой базы через горные районы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в запрещенную в России террористическую организацию. Однако из-за закрытого в зимний период перевала маршрут был изменен, после чего его направили на подготовку теракта в Подмосковье.