СК проводит проверку из-за буллинга школьника в Шадринске

В Шадринске ребенок подвергся буллингу со стороны одноклассников.
Следственное управление СК по Курганской области организовало доследственную проверку по сообщениям о травле первоклассника в одной из школ Шадринска. Ранее URA.RU писало, что мать перевела сына в другую школу, но и там отношения со сверстниками у ребенка не сложились.
«По поручению руководителя регионального следственного управления Степанова Сергея Витальевича по данному факту в следственном отделе по городу Шадринск организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка изложенным в обращении обстоятельствам», — написано в tg-канале регионального СК.
Ранее жительница Шадринска пожаловалась на буллинг в отношении ее первоклассника. Конфликт обострился, когда мальчик в ответ на агрессию схватил стул и пригрозил обидчику. После этого директор устно запретила приводить его на занятия без справки от психиатра. Частное заключение, предоставленное матерью, администрацию не устроило, и ребенок пропустил часть уроков. В итоге мать перевела сына в другую школу, однако, по ее словам, проблемы в общении со сверстниками повторились и там.
В администрации Шадринска сообщили, что до инцидента официальных обращений от матери не поступало. После ситуации в классе ее пригласили для разговора, но от занятий ребенка не отстраняли. По ее просьбе мальчика перевели в другую школу, где учится его старший брат. Однако, как пояснили в пресс-службе мэрии, адаптация не удалась.