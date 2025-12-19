СК проводит проверку из-за буллинга школьника в Шадринске

Ранее жительница Шадринска пожаловалась на буллинг в отношении ее первоклассника. Конфликт обострился, когда мальчик в ответ на агрессию схватил стул и пригрозил обидчику. После этого директор устно запретила приводить его на занятия без справки от психиатра. Частное заключение, предоставленное матерью, администрацию не устроило, и ребенок пропустил часть уроков. В итоге мать перевела сына в другую школу, однако, по ее словам, проблемы в общении со сверстниками повторились и там.