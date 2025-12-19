Массовые задержки и отмены: где и на сколько задерживаются рейсы 19 декабря

Утром 19 декабря 2025 года в ряде российских аэропортов фиксируются задержки рейсов.
Утром 19 декабря 2025 года в ряде российских аэропортов, включая ключевые хабы, сохраняется напряженная обстановка с массовыми задержками рейсов. Пассажиры сталкиваются с длительным ожиданием и нарастающими очередями у стоек регистрации и информационных табло. URA.RU публикует актуальную информацию о ситуации с вылетами и прилетами на утро четверга, 19 декабря.
Отмены и задержки рейсов в Шереметьево.
На вылет задерживаются рейсы в несколько городов. Так, самолет в Самару вылетит ориентировочно в 8:30 с опозданием на 2 часа. Рейс в Саратов перенесен на 9:25, также на 2 часа. В Грозный вылет откладывается до 10:10 (задержка 2 часа). Рейс в Дубай задерживается на 40 минут, в Краснодар — до 9:50. Вылет в Новосибирск отложен на 20 минут до 9:35. Значительные задержки ожидают пассажиров дальнемагистральных рейсов: в Алжир самолет вылетит только в 20:00 (опоздание на 2.5 часа), а в Нячанг — в 21:15 (задержка 2 часа).
Ситуация с прибывающими рейсами также напряженная. По данным на текущий момент, задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Белграда, Калининграда, Казани, Новосибирска, Алматы, Варадеро, Красноярска, Хургады, Алжира (повторно), Сочи, Мурманска и Баку.
Кроме того, ожидаются задержки прибытия следующих рейсов: Сургут, Ташкент, Челябинск, Омск, Барнаул, Санкт-Петербург (повторно), Екатеринбург, Стамбул, Абу-Даби, а также Омск, Екатеринбург (повторно), Пермь, Ереван, Красноярск (повторно), Новый Уренгой, Сургут (повторно), Якутск, Дели, Самара (повторно), Алматы (повторно), Саратов (повторно), Улан-Удэ и Красноярск (повторно).
Также в списке задержанных и ожидаемых с опозданием рейсов значатся направления в Петропавловск-Камчатский, Ханой, Хабаровск, Владивосток, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Денпасар, а также повторно Нячанг, Стамбул и Владивосток.
Отмены и задержки рейсов во Внуково.
По оперативной информации, в московском аэропорту Внуково утром 19 декабря сложилась напряженная обстановка с воздушным сообщением. Наблюдаются значительные задержки и ряд отмен, затронувшие преимущественно международные направления.
Наиболее серьезные проблемы — с рейсами в Дубай (ОАЭ). По данным источника, задержаны как минимум шесть вылетов:
Рейс, запланированный на 00:00, перенесен на 08:35.Рейс в 04:55 задерживается до 11:40.Вылет в 06:55 отложен до 08:00.Рейс на 11:20 перенесен на 14:00.Вылет в 15:20 задерживается до 17:45.
Помимо этого, отменен рейс в Ереван (Армения). Задержки коснулись и других популярных направлений:
Хургада (Египет): вылет в 07:15 перенесен на 09:00.Алматы и Баку: рейсы, запланированные на 09:00, задерживаются до 10:40 и 12:30 соответственно. Самарканд (Узбекистан): вылет из Внуково в 09:30 отложен до 13:05.Тамбов: рейс в 07:45 задерживается до 09:00.
Ситуация с прибывающими рейсами также осложнена. По информации, задержаны или были задержаны самолеты из множества городов, включая Баку, Фукуок (Вьетнам), Самару, Стамбул (Турция), Тбилиси (Грузия), Сыктывкар, Ташкент (Узбекистан), Кутаиси (Грузия), Уфу, Красноярск, Ереван, Алматы, Грозный, Ош (Кыргызстан), Санкт-Петербург, Сочи, Самарканд и Нячанг (Вьетнам). Также отменен прилет из Апатитов.
Отмены и задержки рейсов в Домодедово.
19 декабря в Домодедово сложилась сложная оперативная обстановка с массовыми задержками и отменами рейсов. Ситуация затронула десятки внутренних и международных направлений. По последним данным в Домодедово наблюдается ряд задержек на вылет:
Дубай (ОАЭ): рейс задерживается до 9:20.Екатеринбург: вылет в 7:30 перенесен на 8:55.Ижевск: задержка на 1 час 20 минут, новый вылет в 10:00.Дубай: еще один рейс отложен до 11:50.Владикавказ: задержка на 2 часа, вылет в 10:45.Грозный: опоздание на полчаса, вылет в 11:20.Калининград: два рейса задерживаются — один на полчаса до 12:10, другой на час до 17:30. Также отменен один рейс в Калининград. Минеральные Воды: рейс в 11:30 откладывается до 13:05.Баку (Азербайджан): вылет в 11:40 задерживается на 40 минут до 13:40.
Ситуация с прибывающими рейсами в Домодедово также осложнена. Задерживаются рейсы из Ташкента (Узбекистан), Дубая, Куляба (Таджикистан), Екатеринбурга, Душанбе (Таджикистан), Надыма, Норильска, Бишкека (Кыргызстан), Улан-Удэ, Братска, Баку и Благовещенска. Отменены прилеты из Кызыла и Калининграда.
Отмены и задержки рейсов в Пулково.
В Санкт-Петербурге утром 19 декабря наблюдается ряд задержек рейсов. Согласно оперативным данным, затронуты как вылеты, так и прилеты.
Задержки на вылет:
Москва: рейс задерживается на 1 час, ориентировочное время вылета — 10:00.Ставрополь: вылет отложен на 1 час до 10:35.Хабаровск: рейс перенесен с 12:10 на 13:00.
Ситуация с прибывающими рейсами более напряженная. По информации, были задержаны самолеты из следующих городов: Иркутск, Ярославль, Киров, Дубай (ОАЭ), Калининград, Уфа, Москва, Казань, Сыктывкар, Стамбул (Турция), Пермь, Тюмень, Омск, Нижневартовск, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Новосибирск, Махачкала, Горно-Алтайск и Иваново. Также сообщается об отмене рейса из Оша (Кыргызстан).
Отмены и задержки рейсов в Сочи.
19 декабря продолжаются сбои в расписании рейсов в ряде российских аэропортов. К ранее сообщенным задержкам в петербургском Пулково добавились проблемы в аэропорту Сочи.
Наблюдаются задержки на вылет по нескольким направлениям:
Анталья (Турция): значительная задержка — рейс, запланированный на 05:30, отложен до 19:20.Екатеринбург: два рейса задерживаются. Один вылет перенесен на 12:45 (опоздание на 1,5 часа), другой — на 17:40 (задержка на 1 час).Самара: рейс откладывается на 2,5 часа, новый вылет в 13:00.Москва: вылет задерживается на полчаса до 15:35.
Также в Сочи задерживаются прилеты рейсов из Екатеринбурга, Самары, Антальи и Москвы. Напомним, что ранее 19 декабря были зафиксированы задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Там с опозданием вылетели рейсы в Москву, Ставрополь и Хабаровск, а также задерживались или были задержаны десятки прибывающих рейсов из городов по всей России и из-за рубежа.