Массовые задержки и отмены: где и на сколько задерживаются рейсы 19 декабря

На вылет задерживаются рейсы в несколько городов. Так, самолет в Самару вылетит ориентировочно в 8:30 с опозданием на 2 часа. Рейс в Саратов перенесен на 9:25, также на 2 часа. В Грозный вылет откладывается до 10:10 (задержка 2 часа). Рейс в Дубай задерживается на 40 минут, в Краснодар — до 9:50. Вылет в Новосибирск отложен на 20 минут до 9:35. Значительные задержки ожидают пассажиров дальнемагистральных рейсов: в Алжир самолет вылетит только в 20:00 (опоздание на 2.5 часа), а в Нячанг — в 21:15 (задержка 2 часа).