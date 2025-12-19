В Башкирии экс-чиновника оштрафовали на 300 тысяч за мошенничество с контрактами

Как следует из материалов дела, мужчина, занимавший должность начальника отдела городской администрации, в 2024 году подделал документы. Он выдал их за рекомендации своей супруги для шести человек, якобы желающих подписать контракт на военную службу. На основании этих фальшивых бумаг его жене перечислили 300 тысяч рублей в качестве «вознаграждения» за подбор кадров. Эти деньги были потрачены супругами на личные нужды, а ущерб понес бюджет республики.