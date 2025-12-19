В Башкирии экс-чиновника оштрафовали на 300 тысяч за мошенничество с контрактами

В Башкирии осудили бывшего муниципального служащего из Нефтекамска. Городской суд признал его виновным в мошенничестве.
Как следует из материалов дела, мужчина, занимавший должность начальника отдела городской администрации, в 2024 году подделал документы. Он выдал их за рекомендации своей супруги для шести человек, якобы желающих подписать контракт на военную службу. На основании этих фальшивых бумаг его жене перечислили 300 тысяч рублей в качестве «вознаграждения» за подбор кадров. Эти деньги были потрачены супругами на личные нужды, а ущерб понес бюджет республики.
Подсудимый полностью признал свою вину и возместил украденную сумму. Кроме того, по требованию прокуратуры его уволили с госслужбы за утрату доверия.
Судья вынес приговор: назначил фигуранту штраф в размере 300 тысяч рублей. Также ему запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.
