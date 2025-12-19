Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО ночью отразила массированную атаку 94 БПЛА на семь регионов России

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолётного типа в семи регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью — 36 аппаратов. Ещё 17 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 15 — над Воронежской. Атаки также фиксировались над Самарской (6) и Астраханской (6) областями, а также над Курской областью (1) и Краснодарским краем (1).

Часть беспилотников была перехвачена над морскими акваториями: семь — над Каспийским морем и пять — над Азовским. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

В Ростове-на-Дону из-за удара БПЛА оборвалась высоковольтная ЛЭП, без электричества остались жилые дома в Болгарстрое и предприятия в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка — пожар потушили на площади 10 квадратных метров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше