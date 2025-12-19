ПВО ночью отразила массированную атаку 94 БПЛА на семь регионов России

Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью — 36 аппаратов. Ещё 17 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 15 — над Воронежской. Атаки также фиксировались над Самарской (6) и Астраханской (6) областями, а также над Курской областью (1) и Краснодарским краем (1).
Часть беспилотников была перехвачена над морскими акваториями: семь — над Каспийским морем и пять — над Азовским. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.
В Ростове-на-Дону из-за удара БПЛА оборвалась высоковольтная ЛЭП, без электричества остались жилые дома в Болгарстрое и предприятия в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка — пожар потушили на площади 10 квадратных метров.
