США приостанавливают выдачу грин-карт

"По указанию президента (США Дональда — ред.) Трампа я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США — ред.) приостановить программы DV1 для обеспечения того, — написала Ноэм в соцсети X. Это, по ее словам, мотивируется тем, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой программы. По данным министра, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете Клаудио Невис Валенти получил грин-карту по этой программе в 2017 году и после этого въехал в США на постоянное жительство.