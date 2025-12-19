США приостанавливают выдачу грин-карт

По словам Ноэм, программа «розыгрыша грин-карт» в США отменяется из-за стрельбы в Брауновском университете.
Власти США приостановили программу «розыгрыша грин-карт» после того, как выяснилось, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по ней. Об сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
"По указанию президента (США Дональда — ред.) Трампа я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США — ред.) приостановить программы DV1 для обеспечения того, — написала Ноэм в соцсети X. Это, по ее словам, мотивируется тем, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой программы. По данным министра, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете Клаудио Невис Валенти получил грин-карту по этой программе в 2017 году и после этого въехал в США на постоянное жительство.
О стрельбе в университете стало известно 15 декабря. Задержанный по делу о стрельбе в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд) 24‑летний Бенджамин Эриксон оказался бывшим военным с подготовкой снайпера. Из-за нападения погибли два человека, еще восемь пострадали.