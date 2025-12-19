Российские силы ПВО уничтожили за ночь 94 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами страны ночью 10 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.
Так, 36 БПЛА противника российские военные уничтожили в Ростовской области, 17 беспилотников было сбито в Белгородской области и еще 15 — в Воронежской.
Кроме того, семь украинских дронов уничтожено над акваторией Каспийского моря, по шесть — в Самарской и Астраханской областях, пять — над акваторией Азовского моря. И по одному российские военные ликвидировали в Курской области и Краснодарском крае.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в результате удара беспилотника в городе повреждены четыре жилых частных дома.
Кроме того, накануне украинский беспилотник повредил гражданский автомобиль в Горловке. Инцидент произошел в Никитовском районе.