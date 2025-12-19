Силы ПВО уничтожили 94 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 94 украинских беспилотника над регионами России. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 36 дронов сбили над Ростовской областью, 17 — над Белгородской, 15 — над Воронежской.
Также семь беспилотников сбили над Каспийским морем, шесть — над Самарской и Астраханской областями. Пять БПЛА ликвидировали над Азовским морем и по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
В результате атаки в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.