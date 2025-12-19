Украина пыталась атаковать Россию почти сотней БПЛА

Российские силы ПВО сбили 94 дрона за ночь.
В России в ночь на 19 декабря сбили 94 украинских дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении. Отмечается, что 36 дронос били над Ростовской областью, 17 — над Белгородской, 15 — над Воронежской, 7 — над акваторией Каспийского моря, по 6 БПЛА — над территориями Самарской и Астраханской областей, 5 — над акваторией Азовского моря и по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что ежемесячно около 30 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставляют места службы. На этом фоне продолжается обострение обстановки на Купянском направлении: к району Купянска, по его словам, киевским руководством направлено террористическое формирование. Главное об СВО на 18 декабря — в материале URA.RU.