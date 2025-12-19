Нижегородского активиста Мясковского* внесли в реестр террористов и экстремистов

— Я теперь ещё и «экстремист», в соответствующем списке, и счета заблокированы. Никаких официальных документов никто не присылает, — написал Мясковский в своём телеграм-канале.
Включение в этот реестр влечёт за собой автоматическую блокировку всех банковских счетов человека. С этого момента он может проводить операции только для оплаты налогов, штрафов, а также для получения пенсий или пособий.
Два года назад суд оштрафовал Илью Мясковского на 250 тысяч рублей по пяти эпизодам дискредитации российской армии. Включение в список Росфинмониторинга означает дальнейшее ужесточение мер, применяемых к активисту на основании действующего законодательства.
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.