За коттеджи у озера Увильды: беглого челябинского чиновника оставили в СИЗО до лета

Уголовное преследование экс-чиновника связано с резонансным делом о земельной афере на берегу заповедного озера Увильды. По версии следствия, в 2009 году Александр Уфимцев, занимавший тогда пост вице-мэра Челябинска, и трое его сообщников получили в бессрочное пользование лесной участок площадью 5 гектаров под строительство детского оздоровительного лагеря. Вместо социального объекта на этой территории, расположенной в охранной зоне памятника природы, был возведен коттеджный поселок из девяти домов. Следствие оценило ущерб, причиненный государству, более чем в 2 миллиона рублей.