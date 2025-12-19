Ричмонд
За коттеджи у озера Увильды: беглого челябинского чиновника оставили в СИЗО до лета

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря, ФедералПресс. Аргаяшский районный суд Челябинской области продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору региона Александру Уфимцеву. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на шесть месяцев.

Источник: Freepik

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обвиняемому срока заключения под стражу на шесть месяцев. То есть до 8 июня 2026 года», — сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное преследование экс-чиновника связано с резонансным делом о земельной афере на берегу заповедного озера Увильды. По версии следствия, в 2009 году Александр Уфимцев, занимавший тогда пост вице-мэра Челябинска, и трое его сообщников получили в бессрочное пользование лесной участок площадью 5 гектаров под строительство детского оздоровительного лагеря. Вместо социального объекта на этой территории, расположенной в охранной зоне памятника природы, был возведен коттеджный поселок из девяти домов. Следствие оценило ущерб, причиненный государству, более чем в 2 миллиона рублей.

После того как уголовное дело было возбуждено, Александру Уфимцеву удалось скрыться от следствия за пределами России. Он был объявлен в международный розыск. Ситуация изменилась летом 2025 года, когда бывший чиновник был задержан при попытке пересечь границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а следствие наложило арест на его имущество.