Пожилая гадалка ограбила челябинку возле «Синегорья»

Жительница Челябинска получила условный срок за грабеж под предлогом гадания.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске женщина лишилась денег и золотого кольца в попытке узнать судьбу.

Возле ТК «Синегорье» к горожанке подошла незнакомка в возрасте. Она предложила погадать. Для предсказания будущего требовалось завернуть монетку в бумагу.

В поисках мелочи женщина достала кошелек. Внутри лежала тысяча рублей. Гадалка беззастенчиво схватила деньги, а потом потребовала женщину снять кольцо с пальца. Челябинка отказалась. Тогда предсказательница вцепилась ей в руку, силой сняла кольцо, а затем убежала.

Ущерб оценили в 11 тыс. рублей. Полиция отыскала грабительницу.

Как рассказали в пресс-службе Советского райсуда Челябинска, гадалка признала вину и возместила ущерб. В качестве смягчающих обстоятельств учли ее возраст, проблемы со здоровьем, а также психическую травму — у женщины недавно скончался близкий родственник.

В итоге пенсионерку признали виновной в грабеже и приговорили к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.