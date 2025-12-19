Пожилая гадалка ограбила челябинку возле «Синегорья»

В Челябинске женщина лишилась денег и золотого кольца в попытке узнать судьбу.
Возле ТК «Синегорье» к горожанке подошла незнакомка в возрасте. Она предложила погадать. Для предсказания будущего требовалось завернуть монетку в бумагу.
В поисках мелочи женщина достала кошелек. Внутри лежала тысяча рублей. Гадалка беззастенчиво схватила деньги, а потом потребовала женщину снять кольцо с пальца. Челябинка отказалась. Тогда предсказательница вцепилась ей в руку, силой сняла кольцо, а затем убежала.
Ущерб оценили в 11 тыс. рублей. Полиция отыскала грабительницу.
Как рассказали в пресс-службе Советского райсуда Челябинска, гадалка признала вину и возместила ущерб. В качестве смягчающих обстоятельств учли ее возраст, проблемы со здоровьем, а также психическую травму — у женщины недавно скончался близкий родственник.
В итоге пенсионерку признали виновной в грабеже и приговорили к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.