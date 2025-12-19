Пожилая гадалка ограбила челябинку возле «Синегорья»

Как рассказали в пресс-службе Советского райсуда Челябинска, гадалка признала вину и возместила ущерб. В качестве смягчающих обстоятельств учли ее возраст, проблемы со здоровьем, а также психическую травму — у женщины недавно скончался близкий родственник.