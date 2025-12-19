Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Геленджика временно приостановил работу

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В Геленджике временно закрыли аэропорт.

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. По его словам, эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в России временно приостановлена работа десяти аэропортов. Артем Кореняко отметил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов затронули аэропорты Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова, Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса.