В новосибирской школе шесть детей заразились туберкулезом

По словам главного детского фтизиатра области Ирины Павленок, всех заболевших выявили активно, во время скринингов. Среди шести детей есть только один бактериовыделитель. Кроме того, госпитализированы еще несколько школьников. В начале года, пояснила Павленок, у них был отрицательный Диаскинтест, а осенью — уже положительный. Сейчас эти дети находятся в процессе диагностики. Лечение может занять минимум шесть месяцев или дольше, добавила врач.
«Часть учеников приходит к первому уроку, часть — ко второму и так далее. Мы согласовали с нашим комбинатом питания меню и проводим витаминизацию школьников», — рассказал директор школы № 112 Вадим Платонов.
Одновременно с ограничением школьных елок в учреждении усилены дезинфекционные мероприятия. Также продолжаются внеплановые иммунологические обследования, сотрудники проходят флюорографию.