В новосибирской школе шесть детей заразились туберкулезом

В школе № 112 Новосибирска произошла вспышка туберкулеза. Заболевание обнаружили у шести детей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Все массовые мероприятия в учреждении ограничены, а потоки учащихся разделены по ступенчатому расписанию.

Источник: РИА "Новости"

По словам главного детского фтизиатра области Ирины Павленок, всех заболевших выявили активно, во время скринингов. Среди шести детей есть только один бактериовыделитель. Кроме того, госпитализированы еще несколько школьников. В начале года, пояснила Павленок, у них был отрицательный Диаскинтест, а осенью — уже положительный. Сейчас эти дети находятся в процессе диагностики. Лечение может занять минимум шесть месяцев или дольше, добавила врач.

«Часть учеников приходит к первому уроку, часть — ко второму и так далее. Мы согласовали с нашим комбинатом питания меню и проводим витаминизацию школьников», — рассказал директор школы № 112 Вадим Платонов.

Одновременно с ограничением школьных елок в учреждении усилены дезинфекционные мероприятия. Также продолжаются внеплановые иммунологические обследования, сотрудники проходят флюорографию.