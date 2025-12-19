Долина заявила о мошенничестве с ее квартирой после требования о выселении

Певица Лариса Долина написала заявление в полицию о мошенничестве только после того, как новая хозяйка квартиры Полина Лурье сообщила ей о необходимости передать жилье и съехать оттуда.
По данным материалов дела, 14 июля 2024 года Лурье уведомила Долину, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 года. Певица ответила, что будет в городе лишь в конце месяца. 5 и 6 августа Лурье вновь попыталась связаться с артисткой, но та ей не ответила.
8 августа 2024 года Полина Лурье отправила Ларисе Долиной письмо с требованием передать ей квартиру. 3 августа певица обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве с ее жильем, после чего возбудили уголовное дело. Долину признали пострадавшей, на квартиру наложили арест, говорится в материалах Верховного суда, которые есть в распоряжении «Вечерней Москвы».
Вместе с тем стало известно, что рыночная стоимость квартиры Долиной в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье, составляет 138 миллионов рублей. ВС учел результаты экспертизы, выполненной в рамках уголовного производства. Согласно ей, рыночная стоимость квартиры в Ксеньинском переулке оказалась почти на 70 миллионов рублей ниже.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры Долиной. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».