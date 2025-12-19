Ричмонд
Гострудинспекция Башкирии рассказала, как считать выходные дни в январе

Стало известно, как будут оплачивать работу в новогодние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние каникулы в Башкирии продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщила республиканская Гострудинспекция.

Как уточнила заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова, 31 декабря в этом году объявлен выходным днем, так как был перенесен с 5 января, поэтому он считается официальным нерабочим для всей страны. Поскольку это выходной, а не праздничный день, 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем.

Главными праздничными днями, за работу в которые полагается повышенная оплата, считаются даты с 1 по 8 января. Работа в эти дни должна быть оплачена в двойном размере либо компенсирована дополнительным выходным.

31 декабря и 9 января — это перенесенные выходные. Если сотрудник по графику работает в эти дни, ему платят в обычном (одинарном) размере. Если же эти дни выпадают на его выходные по графику, то оплачивают в двойном.

Для тех, кто трудится шесть дней в неделю, 9 и 10 января будут обычными рабочими днями, так как суббота 3 января была перенесена на 9 января.

Также специалисты напомнили, что если оплачиваемый отпуск приходится на период с 1 по 8 января, то эти праздничные дни не включаются в количество календарных дней отдыха. Если отпуск захватывает 31 декабря или дни с 9 по 11 января, его продолжительность не увеличивается, поскольку эти дни считаются выходными.

