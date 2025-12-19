Гострудинспекция Башкирии рассказала, как считать выходные дни в январе

Также специалисты напомнили, что если оплачиваемый отпуск приходится на период с 1 по 8 января, то эти праздничные дни не включаются в количество календарных дней отдыха. Если отпуск захватывает 31 декабря или дни с 9 по 11 января, его продолжительность не увеличивается, поскольку эти дни считаются выходными.