Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабана

V102.RU сообщало о том, что пастух потерялся 13 декабря, когда на Заволжье обрушился страшный снежный ураган. Животновод с двумя мужчинами на машине выехали в степь, чтобы найти скот. Однако из-за нулевой видимости пастухи потерялись. Чудом удалось выбраться из степи только двоим. Жумагали пропал без следа.
Местные жители с правоохранителями уже несколько раз выезжали в степь на поиски пропавшего чабана. Однако поисковая операция усложняется отсутствием спецтехники и большой территорией, занесенной снегом. Людям приходится откапывать сугробы вручную, с помощью лопат.
Напомним, 13 декабря в Палласовском районе погибли четверо чабанов, которые так же потерялись во время вьюги, но не смогли выйти к людям. Десятки автомобилей застряли на дорогах, а замерзающих людей приютили местные жители. Один из них спас несколько человек, чьи машины едва не занесло снегом.